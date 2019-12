Nghi Xuân ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Sáng nay (18/12), Công an huyện Nghi Xuân phát động đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đợt cao điểm sẽ được Công an huyện Nghi Xuân triển khai từ nay đến ngày 14/2/2020.

Theo đó, lực lương công an sẽ phối hợp với các ban, ngành, địa phương tập trung nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ;

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch;

Trấn áp kịp thời các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Quang Thành: Nghi Xuân là địa bàn nằm giữa 2 đô thị thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Vinh (Nghệ An). Khi những địa phương này tổ chức truy quét, các đối tượng sẽ dạt sang Nghi Xuân. Vì vậy, trước, trong và sau tết, Công an huyện Nghi Xuân luôn đề cao cảnh giác và có những giải pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Công an huyện Nghi Xuân còn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam: Yêu cầu Công an huyện Nghi Xuân tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự...

Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động cán bộ và người dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; nâng cao cảnh giác cho cán bộ và nhân dân nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2020 và các sự kiện lớn.

Ngay sau lễ phát động, Công an huyện Nghi Xuân đã đồng loạt ra quân

Hoài Nam