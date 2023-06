Nhân rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã góp phần phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.

“Điểm chữa cháy công cộng” tại tổ dân phố 9 (thị trấn Thạch Hà) được ra mắt từ tháng 5/2023.

Là địa bàn triển khai xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” sớm nhất trên toàn huyện (bắt đầu từ tháng 6/2022), đến nay, tại thị trấn Thạch Hà có tất cả 7 mô hình thuộc các tổ dân phố 5, 7, 9, 13.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Tổ trưởng tổ dân phố 5 (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: “Tổ liên gia an toàn PCCC” của chúng tôi được thành lập năm 2022 gồm 16 thành viên. Thời gian vừa qua, mỗi thành viên trong tổ đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về đảm bảo an toàn PCCC cho toàn bộ 196 hộ dân trên địa bàn.

Điều đáng mừng, đã có nhiều hộ dân đã tự trang bị từ 1 đến 2 bình chữa cháy cùng các dụng cụ như: búa, kìm cộng lực, xà beng để phá dỡ, thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ và lắp đặt chuông báo cháy. Qua đó, góp phần giúp phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa".

Công an thị trấn Thạch Hà khuyến cáo, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng thiết bị điện an toàn vào mùa nắng nóng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an thị trấn Thạch Hà đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC, CNCH cho hơn 1.500 cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Tại các buổi tuyên truyền, bà con được thông báo về tình hình cháy, nổ, tai nạn sự cố đuối nước, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, các vụ tai nạn sự cố đuối nước trong thời gian gần đây và các quy định của pháp luật về công tác PCCC.

Người dân cũng được hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại gia đình; cách xử lý sự cố cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy; tìm hiểu cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ...

Theo mục tiêu đặt ra, năm 2023, thị trấn Thạch Hà có 4.000 lượt người được tham gia tuyên truyền, tập huấn. Từ nay đến cuối năm, Công an thị trấn sẽ tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, thông tin rộng rãi kiến thức về PCCC cho 2.500 lượt công dân còn lại.

Ngày 18/4 vừa qua, 3 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các thôn Thắng Hoà, Tân Tiến và Yên Trung (xã Tân Lâm Hương) đã được ra mắt. Tại thôn Thắng Hòa và Tân Tiến, điểm chữa cháy được đặt tại nhà văn hóa và khu dân cư, trong khi điểm chữa cháy ở thôn Yên Trung đặt tại khu vực chợ Mới.

Mỗi điểm được bố trí bình chữa cháy di động, nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH và các dụng cụ phá dỡ như kìm, búa, rìu...

3 “Điểm chữa cháy công cộng” tại xã Tân Lâm Hương được ra mắt vào tháng 4 vừa qua.

Trung tá Nguyễn Văn Hoành - Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương thông tin: Mục đích của việc thành lập “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm đảm bảo công tác PCCC tại khu dân cư trên địa bàn. Định kỳ 6 tháng/lần, Công an xã sẽ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện PCCC tại các hộ gia đình nằm trong điểm chữa cháy để nắm tình hình, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót; kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ; sửa chữa, thay thế khi các phương tiện chữa cháy bị hư hỏng.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, diễn tập nhằm phát huy vai trò của người dân là trung tâm, nguồn lực PCCC&CNCH tại khu dân cư, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy, nhất là trong thời điểm vàng (5 phút) từ khi vụ cháy xảy ra.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3/2023 đến nay, “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại thôn Bắc Thượng và 2 “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn Nam Bình (xã Thạch Đài) nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân.

Theo Đại uý Phạm Duy Triết - Trưởng Công an xã Thạch Đài, vị trí đặt “Điểm chữa cháy công cộng” thông thường là các ngõ, các hẻm hoặc các khu vực khó tiếp cận trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dù thời gian hoạt động chưa lâu song các mô hình này được chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao vì tính hiệu quả trên thực tế.

Công an xã Thạch Đài hướng dẫn bà con sử dụng bình chữa cháy đúng cách.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Thạch Hà) cho biết: Thời gian qua, Công an huyện Thạch Hà đã tích cực tham mưu UBND các cấp xây dựng được 5 mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, 24 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 23 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, mở 117 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC cho chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, người dân trong khu dân cư với hơn 11.831 người tham gia.

Nhằm xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC có hiệu quả, Công an huyện tiếp tục tham mưu UBND các cấp rà soát, xây dựng mới các mô hình PCCC; tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn PCCC, huy động tối đa lực lượng mở các lớp tập huấn; bảo đảm 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

