Nhân viên cây xăng ở Hà Tĩnh bị dí dao vào cổ vẫn quật ngã tên cướp

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1998), trú tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ và Nguyễn Văn T. (SN 2003), trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ về tội “Cướp tài sản”.