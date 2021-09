Nhanh chóng làm rõ 2 vụ trộm gà và máy móc công trình

Chỉ trong một ngày, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 28 triệu đồng.

Các đối tượng trộm 26 con gà của gia đình bà Nguyễn Thị Nga.

Sáng 11/9, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Nga (trú tại thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường, Can Lộc) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập, trộm 26 con gà, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Sau 2 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tóm gọn 3 đối tượng đã gây ra vụ trộm là: Bùi Đình Quý (SN 1994), Nguyễn Văn Dũng (SN 1998) và Nguyễn Văn Anh (SN 1998), đều trú cùng thôn với bà Nga.

Cùng ngày, Công an huyện Can Lộc tiếp tục nhận được tin báo của anh Võ Văn Hùng (đang thi công cầu Hầm tại thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc) trình báo về việc đêm 10/9, công trường bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy hàn công nghiệp, 2 bình ắc quy, thiệt hại tài sản khoảng 23 triệu đồng.

Nguyễn Văn Kỳ (SN 1985), Hoàng Văn Tiến (SN 1987) cùng số tài sản lấy trộm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với công an xã soát xét đối tượng nghi vấn. Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau, cơ quan công an xác định và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ (SN 1985), Hoàng Văn Tiến (SN 1987), đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (là công nhân thi công cầu Kênh tại thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản tài sản của công trường nên đã đột nhập, trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã thu hồi tài sản, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang