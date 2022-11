Những “cánh tay nối dài” đảm bảo an ninh trật tự ở Hà Tĩnh

Qua nhiều năm triển khai, mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại Hà Tĩnh không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm mà còn đảm bảo cuộc sống bình yên, góp phần nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật của người dân.

“Tổ liên gia tự quản về ANTT” là cánh tay nối dài của lực lượng công an xã tại Thạch Hà, góp phần đảm bảo ANTT từ cơ sở.

Xã Thạch Trị (Thạch Hà) là địa bàn có nhiều trục đường giao thông quan trọng đi qua như: quốc lộ 15B, đường 19/5, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định ANTT. Mặc dù vậy, nhiều năm qua, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định nhờ việc thúc đẩy hoạt động của “Tổ liên gia tự quản về ANTT” lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền pháp luật. Trong đó, một số tổ hoạt động nổi bật như: tổ 3 thôn Bắc Dinh, tổ 1 thôn Đồng Khánh, tổ 6 thôn Trần Phú, tổ 12 thôn Đại Tiến, tổ 6 thôn Bắc Trị, tổ 2 thôn Hồng Dinh, tổ 3 thôn Toàn Thắng..

Cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo được dán trước cổng nhà nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho bà con Nhân dân.

Đặc biệt, tổ 4 thôn Đại Tiến với 100% giáo dân được chính quyền địa phương đánh giá cao về hiệu quả hoạt động và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ông Nguyễn Đình Dũng - Tổ trưởng Tổ liên gia số 4 thôn Đại Tiến chia sẻ: “Toàn thôn có 208 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu. Thời gian qua, 35 thành viên của tổ tích cực quán triệt, phổ biến và vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng tới việc lựa chọn tuyên truyền các văn bản pháp luật sát với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với từng đối tượng như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Trẻ em…”.

Mỗi thành viên tổ liên gia tự quản về ANTT đóng vai trò là một tuyên truyền viên pháp luật cho bà con Nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Dũng và các thành viên trong tổ còn cảnh báo tới người dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Nhờ nắm bắt pháp luật, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương. Minh chứng là phong trào hiến đất, làm đường xây dựng NTM được bà con thực hiện sôi nổi; không xuất hiện tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Thời gian qua, phong trào hiến đất, làm đường xây dựng NTM tại xã Thạch Trị được bà con thực hiện sôi nổi.

Nhờ hoạt động hiệu quả của 46 “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại 10 thôn, tình hình ANTT tại xã Xuân Yên (Nghi Xuân) được đảm bảo. Ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên trao đổi: “Cấp ủy, chính quyền luôn xác định công tác xây dựng mô hình tự quản và đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Vì vậy, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân vào cuộc hưởng ứng. Nhờ đó, tình hình ANTT, việc chấp hành pháp luật của người dân đạt kết quả tốt, nhất là tại các thôn: Hợp Giáp, Yên Thông - nơi có tổ liên gia tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả”.

Từ năm 2011 đến nay, Công an xã Xuân Yên đã tiếp nhận 57 tin báo từ quần chúng nhân dân; giải quyết 128 vụ việc mâu thuẫn nhỏ liên quan đến pháp luật; lập hồ sơ đưa 15 đối tượng giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Công an xã Thạch Châu nhắc nhở, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT ở thôn xóm, phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh.

Để phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các khu dân cư xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả mô hình; thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; qua đó góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy KT-XH phát triển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, từng gia đình.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương. Kiện toàn ban chỉ đạo mô hình cấp huyện, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện mô hình. Đồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, giữ gìn ANTT, tạo cơ sở để phát triển KT-XH”, Trung tá Phan Văn Sơn - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) nhấn mạnh.

Thùy Dương