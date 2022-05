Nóng: Bắt đối tượng sát hại người đàn ông ở Hương Sơn

Đối tượng được xác định đã sát hại người đàn ông ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào sáng ngày 12/5 là Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968), trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm.

Hiện trường vụ án mạng.

Phát hiện người đàn ông tử vong với nhiều vết máu dưới sàn nhà ở Hương Sơn Người dân thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông chết trong nhà mẹ ruột với nhiều vết máu.

Lực lượng Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn vừa tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, ở thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn), được xác định là hung thủ dùng dao sát hại anh Nguyễn Đình S. (SN 1985, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khi đang ở nhà mẹ ruột tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm vào ngày 12/5.

Được biết, đối tượng Nguyễn Ngọc Nhung bị mắc bệnh tâm thần, không biết chữ.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, một người dân trong thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm phát hiện anh Nguyễn Đình S. nằm chết trên giường với nhiều vết máu vương vãi dưới sàn nhà; cạnh đó có 2 con dao nhọn.

Nạn nhân được xác định chết trong nhà mẹ đẻ (bà Nguyễn Thị P.) ở thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm. Thời gian xẩy ra vụ việc, bà P. đang đi làm ở huyện Đức Thọ, không có mặt ở nhà.

Hữu Trung