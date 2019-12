Nóng: Thanh niên Thái Nguyên cầm dao truy sát khiến 5 người tử vong

Một người đàn ông trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, Thái Nguyên đã cầm dao truy sát khiến ít nhất 5 người tử vong và 1 số người khác bị thương.

Sáng 26/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Định Hoá đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ít nhất 5 người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo đó, khoảng 5h sáng nay, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976), trú xóm Lương Bình 2 đã cầm dao truy sát vợ sau đó đâm chém nhiều người trên địa bàn, làm ít nhất 5 người chết, trong đó có vợ Chín là chị Ma Thị Hường (SN 1976).

Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện ông đang có mặt tại hiện trường vụ án. Bước đầu xác định đối tượng sử dụng ma tuý nghi bị ngáo đá gây ảo giác nên gây ra vụ thảm án kinh hoàng. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương vô cùng bàng hoàng.

Vụ án khiến ít nhất 5 người tử vong.

Nạn nhân bị đối tượng chém chết là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966, bị trọng thương), cùng trú xóm Lương Bình 2.

Đối tượng Hoàng Văn Chín, ảnh: CAND

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Nguyên nhân sơ bộ xác định do mâu thuẫn với vợ. Hiện vụ án đang được Công an huyện Định Hoá phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ./.

Theo VOV