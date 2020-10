Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích chưa rõ nguyên nhân

(Baohatinh.vn) - Thượng úy Nguyễn Minh Tú - Trưởng Công an xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thông tin: hiện đơn vị đang phối hợp với công an huyện và các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003) trú tại địa bàn đã mất tích 3 ngày qua.