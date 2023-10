Phá đường dây buôn bán, tàng trữ lượng lớn pháo hoa nổ ở Hương Sơn

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về các tội “Buôn bán hàng cấm”, “Tàng trữ hàng cấm”.

Từ trái qua phải là các đối tượng: Nguyễn Anh Pháp, Phạm Ngọc Hùng, Lê Đình Cương, Đinh Nho Tính, Phan Duy Tiến cùng tang vật vụ án.

Ngày 9/10, Công an Hương Sơn nhận được tin báo: vào lúc 21h30 ngày 28/9, đối tượng Đinh Nho Tính (SN 1996) có hành vi đốt pháo hoa nổ tại nhà (thôn 2, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn). Trên cơ sở xác minh thông tin, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn tiến hành triệu tập đấu tranh làm rõ.

Quá trình làm việc với Đinh Nho Tính, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại của đối tượng có quay video 10 bịch pháo hoa nổ và nội dung tin nhắn giao dịch mua bán pháo.

Tiếp tục đấu tranh, Đinh Nho Tính khai nhận từ tháng 3/2023, đối tượng thường xuyên xuất cảnh sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để mua cây dược liệu. Tại Lào, Tính có mua 41 bịch pháo hoa nổ, 1 bịch pháo bi rồi vận chuyển về Việt Nam, cất dấu tại nhà nhằm mục đích bán kiếm lời.

Ngày 28/9/2023, Đinh Nho Tính đã đốt 2 bịch pháo hoa tại nhà của mình. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 10/2023, Đinh Nho Tính đã bán cho Phạm Ngọc Hùng (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) 5 bịch có trọng lượng 7kg với giá 2.800.000 đồng; bán cho Bùi Xuân Duy (SN 1988, trú thôn 2, xã Sơn Lĩnh) 3 bịch có trọng lượng 4,2kg với giá 1.800.000 đồng; bán cho Lê Đình Cương (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Sơn Lĩnh) 9 bịch có trọng lượng 12,4kg với giá 5.300.000 đồng; bán cho Phan Duy Tiến (SN 1989, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) 22 bịch có trọng lượng 30,66 kg và 1 bịch pháo bi có trọng lượng 0,46kg với số tiền 13.700.000 đồng.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng mua pháo của Đinh Nho Tính khai nhận: Lê Đình Cương bán cho Nguyễn Công Thức (SN 1988, trú thôn 6, xã Sơn Lĩnh) 2 bịch có trọng lượng 2,8kg với giá 1.300.000 đồng; Phan Duy Tiến bán cho Nguyễn Anh Pháp (SN 1989, trú TDP 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) 5 bịch có trọng lượng 7kg với số tiền 3.150.000 đồng, bán cho Phan Huỳnh Đức (SN 2004, trú thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) 1 bịch pháo bi có trọng lượng 0,46kg với giá 650.000 đồng; bán cho Phan Văn Tâm, sinh năm 1993, trú thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn 3 bịch có trọng lượng 4,2kg với số tiền 1.800.000 đồng.

Cơ quan công an làm việc với Phan Duy Tiến.

Đối với Phạm Ngọc Hùng, sau khi biết Công an huyện Hương Sơn đang đấu tranh với Đinh Nho Tính về hành vi buôn bán pháo, đã đến Công an xã Sơn Lĩnh để đầu thú, giao nộp 5 bịch pháo hoa nổ.

Các đối tượng Bùi Xuân Duy, Nguyễn Công Thức, Phan Huỳnh Đức và Phan Văn Tâm đã tự nguyện giao nộp số pháo đã mua cho cơ quan điều tra.

Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 7 bịch tại nhà Lê Đình Cương, thu giữ 14 bịch tại nhà Phan Duy Tiến, thu giữ 5 bịch tại nhà Nguyễn Anh Pháp.

Theo đó, đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã thu giữ 39 bịch pháo hoa (loại 36 quả) và 1 bịch pháo bi với tổng trọng lượng 54,26 kg.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Anh Pháp.

Ngày 16/10/2023, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điều 190 và tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điều 191 Bộ luật Hình sự. Trong đó, khởi tố các bị can Đinh Nho Tính, Phan Duy Tiến và Lê Đình Cương về tội “Buôn bán hàng cấm”; khởi tố bị can Nguyễn Anh Pháp về tội “Tàng trữ hàng cấm”; đối với Phạm Ngọc Hùng, do đang điều trị bệnh tại Hà Nội nên cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu và khởi tố sau.

Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Nhung – Anh Cường