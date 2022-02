Phá vụ án tàng trữ pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn ở Cẩm Xuyên

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã thu giữ tổng số 151 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 210kg.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức cùng tang vật bị bắt giữ

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, vào hồi 2h ngày 28/2/2022, tại thôn Hưng Lộc, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Đức (SN 1976, trú ở thôn Hưng Lộc, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) có hành vi tàng trữ 70 hộp khối hình hộp chữ nhật là pháo hoa nổ.

Tiếp tục khám xét tại nhà riêng của đối tượng, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện thêm 81 hộp pháo hoa nổ.

Số pháo thu giữ được tại nhà riêng của đối tượng

Tổng số tang vật thu giữ được là 151 hộp pháo hoa nổ, có khối lượng 210 kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức khai mua số pháo trên của một người không quen biết qua mạng xã hội tại tỉnh Quảng Trị với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hồng Nhung – Sỹ Quý