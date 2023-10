Phá vụ vận chuyển 20 kg pháo, 34 viên hồng phiến qua cửa khẩu Cầu Treo

2 đối tượng đã gia cố xe đầu kéo để cất giấu 20 kg pháo hoa, 34 viên ma túy tổng hợp hòng vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhưng không thoát khỏi lực lượng chức năng Hà Tĩnh.

Video: Khám xét phương tiện dùng để vận chuyển ma túy và pháo.

Vào hồi 14h30 ngày 5/10/2023, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-01904, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 37R-02683, do Vũ Thanh Trọng (SN 1986, quê xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển. Trên xe còn có lái phụ Bùi Văn Quyền (SN 1979, quê ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Số pháo hoa được gia cố cất giấu ở xắc-xi phía sau rơ-moóc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện trên xe có chứa 18 hộp pháo hoa các loại với trọng lượng khoảng 20 kg và 34 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

2 đối tượng cùng tang vật vụ án.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, cả 2 đối tượng khai nhận mua số pháo và ma túy trên từ Lào, rồi gia cố xe ô tô để cất giấu ở xắc-xi phía sau rơ-moóc, sau đó di chuyển về Việt Nam.

Vụ việc đang được lực lượng biên phòng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Mạnh