Phạt 14 triệu đồng 2 tài xế chở quá tải trọng

Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa xử phạt 14 triệu đồng đối với 2 tài xế điều khiển xe ô tô vi phạm tải trọng trên đường tỉnh lộ 552, đoạn qua thị trấn Vũ Quang.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS nước ngoài

Sáng nay (30/6), trong quá trình kiểm tra trên tuyến đường tỉnh lộ 552, đoạn qua thị trấn Vũ Quang, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Vũ Quang) phát hiện xe tải mang BKS nước ngoài do tài xế Trần Đức Bình (SN 1979, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển có dấu hiệu vi phạm tải trọng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy, xe đã chở quá trọng tải thiết kế từ 30 đến dưới 50%. Với lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái xe 2 tháng.

Xe tải mang BKS 37C-437.89 quá tải cầu đường 20%.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tải trọng đối với xe tải mang BKS 37C-437.89 do tài xế Hoàng Văn Cường (SN 1991, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển.

Kết quả kiểm tra cho thấy, xe tải mang BKS 37C-437.89 đã quá tải cầu đường 20%. Với lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu đồng, đồng thời bắt buộc hạ tải đúng với tải trọng cầu đường.

Đức Quân