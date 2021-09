Phát hiện 2 kẻ mạo danh trung tướng, đại úy quân đội

Đoàn An ninh 2- Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) vừa khám phá, bắt giữ hai đối tượng giả mạo sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 9/9/2021, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh, tổ kiểm soát quân sự thuộc Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát hiện một đối tượng mặc quân phục, gắn quân hàm đại úy, chạy xe gắn máy lưu thông qua chốt kiểm soát dịch bệnh, có biểu hiện khả nghi. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Tổ kiểm soát quân sự đã tiến hành lập biên bản, đưa về đơn vị xác minh, làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Trần Vũ Hàn Minh Nhật, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại 59/7, đường số 5, khu phố 5, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức; tạm trú tại 129F/138/68, bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trần Vũ Hàn Minh Nhật.

Về hành vi giả mạo sĩ quan quân đội, đối tượng khai: Ngày 3/9/2021, đối tượng được “thủ trưởng” của mình là “Trung tướng” Võ Thành Phúc cấp cho 1 bộ quân phục, cấp bậc đại úy, sử dụng nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, vận chuyển thuốc kháng thể LV119 (dạng bột) cho các bệnh nhân F0. Tối 9/9, khi đối tượng Nhật vận chuyển thuốc lưu thông qua chốt kiểm soát tại khu vực Cầu Kinh thì bị lực lượng kiểm soát quân sự phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng Trần Vũ Hàn Minh Nhật, các cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Võ Thành Phúc, sinh năm 1969, thường trú tại 223/3 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phúc tự nhận mình là “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”, công tác tại “Cục Trinh sát Đặc biệt phụ trách về sinh học”. Đối tượng ngoan cố, tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng. Sau quá trình đấu tranh, biết không thể quanh co chối cãi, đối tượng khai nhận, bản thân không phải là sĩ quan quân đội, không phải là cựu chiến binh.

Cơ quan chức năng đã dẫn giải đối tượng về nhà riêng. Tại đây, đối tượng Võ Thành Phúc đã giao nộp 2 bộ quân phục, quân hàm cấp tướng, huân, huy chương các loại. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Võ Thành Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài, địa chỉ tại 29/8B đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7. Đối tượng đã ký vào biên bản, thừa nhận hành vi giả mạo sĩ quan cao cấp của quân đội.

Đối tượng Võ Thành Phúc

Thông tin từ Đoàn An ninh 2 cho biết: Hành vi giả mạo cán bộ cấp cao của quân đội của đối tượng Võ Thành Phúc đã được đơn vị nắm bắt thông tin, theo dõi từ đầu năm 2020. Theo đó, đối tượng Phúc đã nhiều lần mặc quân phục với cấp hàm thiếu tướng, trung tướng, xuất hiện tại một số hoạt động do ban liên lạc cựu chiến binh và các hoạt động xã hội ở một số đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại các sự kiện này, đối tượng thường mặc quân phục cấp tướng, chụp ảnh chung với một số đại biểu, khách hàng. Đối tượng đã khéo léo ngụy trang để qua mặt nhiều người. Trong lúc Đoàn 2 An ninh đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiến hành đấu tranh thì đối tượng Phúc sa lưới pháp luật từ vụ việc nêu trên.

Hiện cả hai đối tượng nói trên đã được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cùng với hành vi giả mạo sĩ quan quân đội; hoạt động sản xuất, lưu hành, tiêu thụ thuốc kháng thể điều trị Covid-19 và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do đối tượng Phúc quản lý, cũng sẽ được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Các tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng nêu trên, xin liên hệ, cung cấp cho cơ quan điều tra thông qua Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, số điện thoại: 028.38432345.

Theo Sơn Tuấn/QĐND