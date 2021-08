Phát hiện khách lưu trú tử vong trong khách sạn ở phố núi Hà Tĩnh

Vượt xe ô tô 4 chỗ tại “điểm đen” về an toàn giao thông ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), xe đầu kéo do Nguyễn Ngọc Duyệt (trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đã đâm vào xe mô tô của ông T. khiến nạn nhân tử vong.