Phát hiện người đàn ông bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Ông T.V.C (SN 1968) trú thôn 1, xã Hương Đô (Hương Khê - Hà Tĩnh) đi khỏi nhà từ chiều 28/3, được phát hiện trong tình trạng bị đuối nước.

Cơ quan chức năng và gia đình trục vớt thi thể ông T.V.C.

Khoảng 13h45 phút ngày 29/3, người dân ra khu vực cầu Khe Mây thuộc thôn 1, xã Hương Đô (Hương Khê) phát hiện một người đàn ông bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu.

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là T.V.C (SN 1968) trú tại thôn 1, xã Hương Đô – huyện Hương Khê.

Theo Công an xã Hương Đô, trước đó, khoảng 17h ngày 28/3, ông T.V.C đi chăn trâu không trở về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Đến chiều nay (29/3) thì phát hiện ông T.V.C đã tử vong do đuối nước ở khu vực sông Ngàn Sâu.

Chính quyền xã Hương Đô đã phối hợp với gia đình trục vớt thi thể ông T.V.C lên bờ, đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Đức Quyền