Phát hiện nhóm thanh thiếu niên vi phạm ATGT và mua bán tiền chất tự chế pháo nổ

Tổ công tác 238 Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mua bán các loại tiền chất để tự chế pháo nổ.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm tại Công an huyện Đức Thọ.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Đức Thọ về việc phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, vào tối 12/12, Công an huyện Đức Thọ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Km 369+600 trên QL15A thuộc địa phận xã Lâm Trung Thủy.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định có nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên tuyến đường QL15A thuộc địa phận thị trấn Đức Thọ. Tổ công tác 238 đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức vây bắt 9 thanh thiếu niên liên quan gồm: Nguyễn Anh Q. (SN 2008), Phạm Quang T. (SN 2006), đều trú tại thị trấn Đức Thọ; Phạm Anh Q. (SN 2008) và Trần Quỳnh T. (SN 2006) cùng trú tại thôn xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ; Trần Nam K. (SN 2003), Bùi Văn Đ. (SN 2009) cùng trú phường Bắc Hồng; Nguyễn Quốc A. (SN 2007), Nguyễn Trung K. (SN 2008) và Nguyễn Đoàn Bảo K. (SN 2010) cùng trú tại phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh.

9 thanh thiếu niên này đi trên 4 phương tiện gồm 1 mô tô, 1 xe gắn máy và 2 xe máy điện đều không đội mũ bảo hiểm, không có giấy đăng ký xe; trong đó, Trần Nam K. điều khiển xe mô tô nhưng chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông và mua bán các loại tiền chất để tự chế tạo pháo nổ.

Qua đấu tranh khai thác, ngoài các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhóm thanh thiếu niên này còn có trao đổi thông tin về việc mua bán các loại tiền chất để tự chế tạo pháo nổ. Căn cứ vào các thông tin thu thập, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành triệu tập Nguyễn Trường G. (SN 2008), Lê Anh V. (SN 2008), Nguyễn Minh T. (SN 2008), Lê Thanh L. (SN 2008) cùng trú tại xã Tùng Ảnh; Lê Quốc K. (SN 2008), Lê Hà K. (SN 2008), Dương Đình P. (SN 2008) cùng trú tại xã Bùi La Nhân; Trần Thế P. (SN 2008), Võ Trọng V. (SN 2008), Nguyễn Minh T. (SN 2008) cùng trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ để làm việc.

Lực lượng công an làm việc với Lê Thanh L. (SN 2008), trú tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ.

Quá trình làm việc, các thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi mua bán các loại tiền chất để chế tạo pháo và tự nguyện giao nộp các tang vật liên quan gồm: 65 quả pháo tự chế tổng trọng lượng 3,3 kg; 1.210 gam thuốc pháo và 25,95m dây dẫn.

Lực lượng công an kiểm tra số tang vật thu giữ.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời, phối hợp với gia đình và nhà trường để kiểm điểm, giáo dục, quản lý các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm nói trên.

Hồng Nhung – Sỹ Quý