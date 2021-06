Phát hiện xe khách chở 11 hành khách đi từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Chiếc xe khách của nhà xe Trung Hồng chở 11 hành khách di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh nhưng không có lệnh xuất bến trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Xe khách của nhà xe Trung Hồng chở 11 hành khách nhưng không có lệnh xuất bến của cơ quan chức năng.

Sáng nay (27/6), Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT Hà Tĩnh) phối hợp với ngành y tế TX Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Km 591+200 trên tuyến QL 1 đoạn qua xã Kỳ Nam.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe khách mang BKS 38B - 014.45 của nhà xe Trung Hồng do tài xế Nguyễn Đình Tuyên (SN 1988, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) điều khiển, lưu thông trên QL 1 theo hướng TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh nên đã tiến hành kiểm tra.

Trên xe lúc này có 4 người của nhà xe cùng với 11 hành khách từ các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam về các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà của Hà Tĩnh.

Các hành khách trên xe sẽ được test nhanh Covid-19.

Nhà xe Trung Hồng chạy tuyến Quỳnh Lưu (Nghệ An) – TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Lúc 4h sáng 25/6, xe khách này xuất bến ở bến xe Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào TP Hồ Chí Minh. Lúc 10h ngày 26/6, phương tiện này xuất bến từ bến xe Ngã Tư Ga (TP Hồ Chí Minh) ra lại Nghệ An.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Đình Tuyên không xuất trình được lệnh xuất bến của Ban quản lý bến xe Ngã Tư Ga theo quy định. Nhà xe này đón các hành khách ở dọc đường đi thông qua số điện thoại.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội CSGT phía Nam cho hay: Đơn vị đã lập biên bản về hành vi vi phạm của nhà xe Trung Hồng; đồng thời, phối hợp với ngành y tế TX Kỳ Anh tiến hành test nhanh Covid-19 đối với các hành khách trên xe.

