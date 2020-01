Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Định (SN 1986, trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc) và Phạm Thị Hải Nhì (SN 1985, trú tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”.