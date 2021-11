Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn Hà Tĩnh

Để thực hiện hiệu quả hơn công tác đảm bảo an toàn, an ninh lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh và Sở TT&TT đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Sáng ngày 19/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Sở TT&TT tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp nhằm giữ vững an ninh nội bộ; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện: công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở TT&TT ký kết quy chế phối hợp.

Cùng đó là đảm bảo hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo an toàn bảo mật cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và hệ thống thông tin dùng chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Thông qua công tác phối hợp sẽ góp phần quản lý theo chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin và truyền thông; đồng thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động thông tin và truyền thông để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm và Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, hiện nay, diễn biến trên không gian mạng còn rất phức tạp, nhất là các loại tội phạm công nghệ cao hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Việc ký kết giữa Công an tỉnh và Sở TT&TT về quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là rất cần thiết. Theo đó, từng cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức của hai đơn vị phải quán triệt nhận thức nội dung ký kết thực hiện trong thời gian tới; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị xây dựng hệ thống công nghệ thông tin an toàn và hiệu quả, xây dựng các kịch bản đối với sự cố công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nhà.

Cường - Nhung