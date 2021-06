Phòng CSGT Hà Tĩnh tạm dừng tiếp dân xử lý vi phạm hành chính về TTATGT

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh (PC08) vừa có thông báo tạm dừng việc tiếp dân xử lý vi phạm hành chính về TTATGT.

Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh kiểm tra hành chính phương tiện lưu thông trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm kiểm soát dịch Covid-19. (Ảnh chụp ngày 28/4)

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, đặc biệt trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, để thực hiêm nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và người dân, phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh (PC08) đã có báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh cho phép tạm dừng việc tiếp dân xử lý vi phạm hành chính về TTATGT.

Cụ thể, đơn vị sẽ tạm dừng việc tiếp dân xử lý vi phạm hành chính trực tiếp tại trụ sở đơn vị phòng Cảnh sát giao thông (thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) từ 14h ngày 8/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đóng tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh dừng tiếp công dân.

Trong thời gian tạm dừng việc tiếp dân xử lý vi phạm trực tiếp tại trụ sở đơn vị, những trường hợp vi phạm thực hiện việc đóng phạt qua Bưu điện và dịch vụ hành chính công quốc gia.

Đối với các trường hợp vi phạm phát hiện qua Trung tâm giám sát xử lý vi phạm TTATGT đã nhận được thông báo vi phạm (phạt nguội) thì tạm dừng việc đến trụ sở đơn vị phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý cho đến khi có thông báo mới.

Anh Tấn