Qua camera an ninh, ngăn chặn kịp thời một vụ thanh toán nhau

Thông qua hệ thống camera an ninh, Công an phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã ngăn chặn kịp thời vụ thanh toán giữa các nhóm đối tượng trên địa bàn.

Vào lúc 22h45 ngày 7/2, Công an phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện có một nhóm khoảng 15 đối tượng mang theo nhiều hung khí như: dao lê, mã tấu… đi trên nhiều xe môtô di chuyển trên đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc địa bàn phường thông qua hệ thống camera an ninh.

Nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đi hỗn chiến với nhóm khác trên địa bàn

Đặc biệt nghiêm trọng hơn là nhóm đối tượng này có biểu hiện kích động, vừa chạy xe vừa la hét và vung hung khí gây nguy hiểm cho người dân đang lưu thông trên đường.

Ban chỉ huy Công an phường triển khai lực lượng và thông báo các Tổ tuần tra 262 của Công an thành phố Biên Hòa cũng như Công an các phường Tân Phong, Trung Dũng tổ chức phối hợp truy bắt.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được: dao lê, mã tấu

Chỉ sau chưa đầy 10 phút, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được 9 đối tượng và thu giữ được 5 dao lê, mã tấu.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị đi thanh toán với một nhóm đối tượng khác trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Công an Biên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và truy bắt các đối tượng còn lại./.

Theo VOV