Quản lý chặt, xử lý nghiêm hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng và bảo vệ danh dự, uy tín cho tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật qua mạng xã hội.

Đầu tháng 11/2022, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) làm việc với chủ tài khoản facebook “Lê Út Hữu” về việc chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an TX Kỳ Anh làm việc với N.V.L.

Trước đó, vào ngày 23/8, Công an TX Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của nữ nhân viên một công ty trong KKT Vũng Áng về việc từ ngày 19/8 đến thời điểm trình báo, người này bị một số cá nhân đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật.

Công an TX Kỳ Anh đã xác định tài khoản Zalo “Nguyenvietluan” do N.V.L. (SN 1993, trú tại TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) quản lý đã có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nữ nhân viên nói trên.

Quá trình làm việc, L. khai nhận, ngày 20/8/2022, đã sử dụng facebook thu thập hình ảnh cá nhân của nữ nhân viên rồi đăng tải trên Zalo với mục đích vu khống.

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, ông L.V.P. bị Công an huyện Can Lộc xử phạt 7,5 triệu đồng.

Cũng trong tháng 8/2022, ông L.V.P. (SN 1961, trú tại thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc, Can Lộc) bị Công an huyện Can Lộc xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan công an”.

Theo kết quả xác minh, ngày 14/8/2022, ông P. đăng tải lên facebook thông tin sai trái về vụ cố ý gây thương tích giữa ông P.N.L. và ông T.T.L. xảy ra vào ngày 9/3/2022 tại thị trấn Đồng Lộc. Ngoài ra, facebooker này còn đăng tải nội dung vu khống, xúc phạm đến uy tín của Công an thị trấn Đồng Lộc và Công an huyện Can Lộc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt 61 trường hợp với tổng số tiền gần 580 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cán bộ, chiến sỹ PA05 (Công an Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời thông tin, phản bác các luận điệu xuyên tạc; định hướng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đăng tải thông tin trên không gian mạng; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc; phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu lưu ý, người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm của bản thân và ý thức cảnh giác trước những thông tin xấu, độc hại, có tính kích động; tránh cổ súy, chia sẻ những thông tin xấu, tin giả, tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở TT&TT triển khai công tác thanh tra ngành TT&TT đầu năm 2022 cùng sự tham dự của lực lượng Công an tỉnh.

Theo Chánh Thanh tra Sở TT&TT Phạm Văn Báu, thời gian qua, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Bên cạnh đó, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác, phát hiện, xử lý các thông tin sai sự thật; ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành TT&TT; phân công cán bộ thường xuyên rà soát các báo điện tử, website, các diễn đàn xã hội và những tài khoản facebook hay đăng tải, chia sẻ...

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở TT&TT đã rà soát, phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm trên mạng xã hội với tổng số tiền xử phạt 105 triệu đồng. Trong đó, có 18 trường hợp vi phạm về đăng tải thông tin trên mạng xã hội; 1 trường hợp lưu trữ, phát tán video đồi trụy.

Gần 100 cán bộ, người lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa được trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội vào ngày 9/12 vừa qua.

Thời gian tới, các ngành chức năng tại Hà Tĩnh sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật như Luật An ninh mạng, Nghị định số 15/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử… Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; tăng cường giám sát để kiểm tra, phát hiện, đấu tranh và xử nghiêm với hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

