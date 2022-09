Quốc lộ 1 qua Can Lộc xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bị bong tróc, hằn lún, tạo thành những “cái bẫy”, dễ dẫn tới tai nạn giao thông với các phương tiện lưu thông.

Video: Mặt đường QL 1 qua Can Lộc xuống cấp nghiêm trọng.

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh hiện có khá nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng mặt đường. Trong số các đoạn tuyến mặt đường xuống cấp thì đoạn qua huyện Can Lộc là một trong những khu vực có số lượng các vị trí bị hư hỏng nhiều. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Quốc lộ 1 qua huyện Can Lộc có chiều dài 11 km nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Ghi nhận cho thấy, mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua huyện Can Lộc hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Bên cạnh đó, trên suốt chiều dài 11 km còn có nhiều vị trí bị trồi lún, hằn lún vệt bánh xe, tạo nên những rãnh khá sâu. Tài xế khi di chuyển phương tiện vào những điểm này nếu không cẩn thận rất dễ bị liệng xe, mất lái. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Tình trrạng hư hỏng mặt đường tuyến quốc lộ 1 qua huyện Can Lộc xuất hiện gần như suốt chiều dài tuyến và ở cả 2 chiều di chuyển. Đáng nói, những khu vực mặt đường bị bong tróc, hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe chủ yếu nằm ở vị trí đã xuống cấp, hư hỏng trước đó và từng được đơn vị quản lý sửa chữa. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Mặt đường quốc lộ 1 qua huyện Can Lộc bị xuống cấp nghiêm trọng gây lo lắng cho người tham gia giao thông khi rất dễ dẫn tới các sự cố va quệt, tai nạn giao thông. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc chiều 12/9.

“Mặt đường tuyến đường này (quốc lộ 1 qua huyện Can Lộc - PV) xấu quá. Mỗi khi di chuyển qua đây, tôi đều phải rất cẩn thận để tránh các điểm hư hỏng, bong tróc, bởi nếu không thì dễ tai nạn lắm. Đơn vị quản lý phải sớm có biện pháp sửa chữa chứ để như thế này thì rất nguy hiểm” - anh Nguyễn Tài Sơn (SN 1985, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) phản ánh.

Vừa qua, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (thuộc Cienco 4) - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường, đã cho nhân công tiến hành dắm vá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi chỉ sau một thời gian ngắn, khi phương tiện di chuyển qua lại thì các điểm hư hỏng lại xuất hiện. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Trước tình trạng mặt đường quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, trong đó có đoạn qua huyện Can Lộc bị bong tróc, hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT, đơn vị đã có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ II và Cienco 4 chỉ đạo các đơn vị quản lý khẩn trương kiểm tra, khắc phục sửa chữa kịp thời các vị trí hư hỏng. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Trong quá trình khắc phục sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện biện pháp đảm bảo ATGT như hệ thống cọc tiêu, biển báo, bố trí người điều tiết giao thông 24/24 và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra TNGT. Ảnh chụp quốc lộ 1 qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 12/9.

Văn Đức