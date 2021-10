Ra mắt khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Nghi Xuân

Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được xây dựng nhằm nâng cao ý thức của quần chúng Nhân dân trong việc tự giác tham gia giữ gìn ANTT, ATGT...

Huyện Nghi Xuân vừa tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại thôn 4, với 160 hộ gia đình đang sinh sống dọc tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh.

Trên địa bàn xã Xuân Lĩnh hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông, bởi tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, phơi nông sản; tình trạng thả rông trâu bò, gia súc. Trong khi đó, ý thức tham gia giao thông của một số người dân còn hạn chế nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trong ảnh: Các tổ liên gia ký cam kết thực hiện quy chế hoạt động khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT.

"Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT được xây dựng nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm cũng như TNGT, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Trong ảnh: Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các thành viên chủ chốt khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT.

Cùng với thành lập mô hình, xã Xuân Lĩnh còn ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo với 15 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, ban hành quy chế hoạt động của khu dân cư. Trong ảnh: 160 hộ gia đình được trao tặng 160 mũ bảo hiểm trị giá 32 triệu đồng do Công an huyện Nghi Xuân tài trợ.

Được biết, đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Trong ảnh: Tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh.

Hoài Nam