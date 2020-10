Ra Quảng Ninh mua thuốc nổ về Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt

Phan Xuân Thịnh (SN 1997, trú tại xã Phú Gia, Hương Khê – Hà Tĩnh) mua 3,2 kg thuốc nổ ở Quảng Ninh rồi vận chuyển bằng xe máy về Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt.

Phan Xuân Thịnh và tang vật thu giữ

Vào khoảng 5h ngày 1/10/2020, tại địa phận xã Phú Gia, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an xã Phú Gia (Công an Hương Khê) và Đồn Biên phòng Phú Gia, Phòng An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang Phan Xuân Thịnh điều khiển xe mô tô, vận chuyển 10 thỏi thuốc nổ công nghiệp và 1 túi thuốc nổ dẻo với tổng trọng lượng là 3,2 kg.

Thịnh khai nhận: số thuốc nổ trên được mua ở Quảng Ninh, rồi vận chuyển về Hà Tĩnh bằng xe máy, khi về đến địa phận xã Phú Gia thì bị bắt.

Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) xử lý theo quy định.

T.C