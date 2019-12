Sáng 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Bùi Văn Quân (SN 1997), trú tại xóm Thuần Chân, xã Thuần Thiện (Can Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.