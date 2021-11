Tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh: Đừng để nỗi đau kéo dài!

Tai nạn giao thông (TNGT) đã cướp đi tất cả khiến bao gia đình rơi vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha, “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. TNGT đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.

Gia đình bà Lợi vốn đã neo người thì nay càng trống vắng.

Căn nhà cấp bốn của gia đình bà Mai Thị Lợi (SN 1960, thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) nằm ngay cạnh con đường dài chạy dọc bờ biển. Mùa biển động, gió lạnh rít từng hồi, sóng ào ào xô vào bờ, càng làm cho sự trống vắng thêm hiện hữu trong căn nhà nay chỉ còn mình bà sinh sống.

Chồng mất, gia đình con trai ly tán, bà Lợi chỉ còn đứa cháu trai Nguyễn Quốc Nh. (SN 2006, ở cùng bà) là niềm vui cuộc sống của tuổi già. Mọi yêu thương bà dồn hết cho đứa cháu nội đang tuổi khôn lớn. Thế nhưng, vụ TNGT xảy ra cách đây 2 tháng đã cướp đi cháu Nh., bà mất tất cả.

Bà Mai Thị Lợi đau xót khi cháu trai - niềm hy vọng an ủi tuổi già, không may tử vong do TNGT.

Đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ, châm nén nhang an ủi hương hồn đứa cháu tội nghiệp, giọng bà Lợi trầm lại, đau xót khi nhắc về sự ra đi đột ngột của Nh.

Theo đó, lúc 22h20 phút đêm 14/9, trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn gần Trường THCS Hoa Liên (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân), xe máy mang BKS 38M1-182.87 đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 38N1-261.18 chạy ngược chiều. Vụ TNGT nghiêm trọng đã làm 3 thanh niên tử vong là Trần Văn Đ. (SN 2005), Nguyễn Quốc Nh. (SN 2006) và Bùi Văn Tr. (SN 1996).

“Tối đó, Nh. xin đi chơi với bạn và nói sẽ về nhà sớm. Tới khuya, không thấy cháu về, tôi linh tính có chuyện chẳng lành. Đến khi mọi người báo tin, tôi như chết lặng. Giá như tối đó tôi bảo cháu ở nhà thì đã không xảy ra cơ sự như vậy” - bà Mai Thị Lợi chua xót nói.

Vụ TNGT giữa 2 xe máy trên tuyến đường ven biển tối 14/9 cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có Nh. và Đ.

Cách nhà bà Lợi khoảng 500m là căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Trần Văn Lý (SN 1982, thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên). Con trai anh Lý – em Trần Văn Đ. (SN 2005) là 1 trong 3 nạn nhân không may tử vong trong vụ TNGT giữa 2 xe máy vào tối 14/9. Đ. là con trai duy nhất của gia đình anh.

“Cháu nó trẻ quá, còn bao dự định chưa thực hiện được. Từ khi Đ. mất, mọi người trong nhà đều suy sụp, mất tinh thần. TNGT đã cướp đi tất cả niềm hy vọng của gia đình tôi” - anh Trần Văn Lý nghẹn ngào.

Vụ TNGT giữa xe tải và xe máy trên QL8, đoạn qua xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn khiến 1 người tử vong.

Không chỉ có chung nỗi đau mất người thân, mà chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN 1992, thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi di chứng thương tật do TNGT gây ra.

Vào sáng 6/8, chồng chị là anh Dương Văn L. (SN 1982) dùng xe máy chở vợ lên thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) để mua một số vật dụng. Khi đang trên đường về nhà, xe máy của 2 vợ chồng va chạm với xe tải chở sỏi đi ngược chiều khiến anh L. bị té xuống ruộng lúa dẫn tới tử vong, còn chị Trang bị gãy xương đùi, phải vào bệnh viện điều trị cả tháng.

Sau vụ TNGT với xe tải, chồng mất, còn chị Trang bị gãy chân, hiện chưa thể đi lại và phải ngồi xe lăn.

Điều khiến chị Trang lo lắng là chồng mất, bản thân gần như tàn phế, ông bà nội ngoại cũng đã già yếu, trong khi 2 đứa con (9 tuổi và 7 tuổi) đang tuổi ăn học chưa biết tương lai sẽ ra sao.

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp chịu hậu quả nặng nề do TNGT gây ra. TNGT đã cướp đi cuộc sống của nhiều người. Có những trường hợp dù may mắn giữ lại được tính mạng thì cũng trở thành gánh nặng cho người thân, gia đình và xã hội. Nỗi đau ấy thật sự nặng nề, kéo dài và dai dẳng.

Ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân Hà Tĩnh vẫn chưa cao. Trong ảnh: 3 thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên QL1 đoạn qua phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh vào chiều 7/11.

Theo Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, trong những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, nhất là ở các địa phương, tuyến đường thường xảy ra TNGT. Bên cạnh đó, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng được tăng lên.

Tuy vậy, hiện nay, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình bà Phan Thị Hương (SN 1963, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc) có con trai là anh Phan Trần Bảo Tr. (SN 1989) bị tử vong do TNGT.

Theo Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ TNGT xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông. Vậy nên, để giảm thiểu những nỗi đau, mất mát do TNGT thì trước hết vẫn là từ ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người khi tham gia giao thông.

“Khi ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao thì hiểm họa TNGT vẫn là vấn đề nan giải của toàn xã hội mà trong đó, bản thân người điều khiển phương tiện và gia đình họ là những người đầu tiên gánh chịu. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng” - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay.

Theo Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 11/2021 (tính từ 15/10 tới 14/11), toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết và 8 người bị thương. Như vậy, trong 11 tháng qua (từ ngày 15/12/2020 đến 14/11/2021), trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 83 người và bị thương 43 người. Các tuyến đường xảy ra nhiều vụ TNGT như: QL1, QL8, tỉnh lộ và các tuyến đường liên xã. Những địa phương có số vụ TNGT cao như TX Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh...

Văn Đức