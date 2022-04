Tài xế xe quá tải không chấp hành xuất trình giấy tờ, đưa phương tiện vào kiểm tra

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phải mất hơn 2 giờ tuyên truyền, vận động, tài xế mới chấp hành việc xuất trình giấy tờ và đưa phương tiện vào cân tải trọng. Kết quả cho thấy, phương tiện có tải trọng lên tới 36 tấn, quá tải cầu đường trên 10% đến 20%.

Xe tải biển số Lào chở quá tải.

Sáng 9/4, lực lượng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động của Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến đường tỉnh 548 (ĐT.548) đoạn qua xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS Lào UN – 6759 chở gạch do tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, xã Yên Thanh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng từ thị trấn Nghèn (Can Lộc) đi xã Phù Lưu (Lộc Hà) có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Dũng đã không chấp hành việc xuất trình giấy tờ và đưa phương tiện vào vị trí kiểm tra tải trọng.

Sau hơn 2 giờ tuyên truyền, vận động nhưng bất thành, lực lượng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động đã phối hợp với Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Can Lộc cùng xử lý. Lúc này, tài xế Dũng mới chấp hành việc cân tải trọng phương tiện.

Thanh tra Sở GTVT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế.

Kết quả cân cho thấy, xe tải UN – 6759 có tải trọng lên tới 36 tấn, quá tải cầu đường trên 10% đến 20%.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng đối với tài xế, 14 triệu đồng đối với chủ phương tiện.

N.K