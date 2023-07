Tạm giữ 2 tàu cá tàng trữ công cụ kích điện

Hai tàu cá bị lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tạm giữ mang biển kiểm soát NA.

Vào lúc 11h ngày 20/7, trong lúc tuần tra ở khu vực vùng biển xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên), lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện và tạm giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Tàu cá tàng trữ công cụ kích điện

Theo đó, 2 tàu cá NA 80218TS/05 (công suất 320 CV) và NA 93307TS/05 (công suất 420 CV) do ông Hoàng Đình Cảnh (SN 1980, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và ông Thái Bá Cần (SN 1972, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hiện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm tịch thu công cụ để xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Trung tá Hoàng Minh Thảo – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, thời gian gần đây, việc dùng kích điện để khai thác tận diệt thủy sản diễn ra trên vùng biển Cẩm Xuyên khá nhiều nên đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện 10 vụ việc, bắt giữ 11 tàu cá đánh bắt giã cào bằng công cụ kích điện.

