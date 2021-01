Tăng cường đấu tranh các loại tội phạm để Nhân dân vui tết đón xuân

Từ ngày 15/12 đến nay, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện 125 vụ, bắt giữ 231 đối tượng, khởi tố 16 vụ/28 bị can trên các lĩnh vực.

Trần Anh Trí (SN 1997, trú xã Kim Song Trường, Can Lộc, bên phải) và Hồ Sỹ Tăng (SN 1994, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) tại cơ quan điều tra.

Triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm

Khoảng 17h50p ngày 8/1/2021, tại địa phận thôn Gia Ngãi II, xã Thạch Long (Thạch Hà), Công an huyện kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29C - 404.98 do Trần Anh Trí (SN 1997, trú xã Kim Song Trường, Can Lộc) điều khiển và Hồ Sỹ Tăng (SN 1994, trú xã Khánh Vĩnh Yên) làm phụ xe; phát hiện trên xe 20 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 26,8kg. Đây được đánh giá là một trong những vụ án điển hình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an huyện Thạch Hà thời gian qua.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT từ ngày 15/12 đến 28/2 phục vụ Đại hội thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 125 vụ/231 đối tượng, khởi tố 16 vụ/28 bị can. Trong đó, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng vào dịp tết như: Mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép (bắt giữ 32 vụ/38 đối tượng, thu giữ 109.77kg pháo; khởi tố 4 vụ/7 bị can về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm); gian lận thương mại (17 vụ/17 đối tượng, tổng giá trị hàng hóa trên 70 triệu đồng); vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (4 vụ/4 trường hợp); đánh bạc (24 vụ/101 đối tượng, khởi tố 4 vụ/11 bị can, phạt tiền trên 108 triệu đồng)...

Đặc biệt, công an các xã, thị trấn đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 80 vụ/174 đối tượng (chiếm 64% tổng số vụ và 75,3% tổng số đối tượng); khởi tố 7 vụ/15 đối tượng.

Công an huyện Thạch Hà tổ chức diễu hành trên các trục đường sau lễ ra quân diễn ra vào sáng 29/12 (Ảnh: Nhung - Cường)

Đánh giá kết quả sau thời gian cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà khẳng định: “Nhìn chung, năm nay, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như: đánh bạc, mua bán tàng trữ pháo trái phép, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản... với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, nghiêm trọng.

Trước thực tế đó, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chặn đứng các hoạt động phạm tội; không để xảy ra bị động bất ngờ. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tăng thêm niềm tin cho Nhân dân".

Tăng cường tuần tra, mật phục

Huyện Thạch Hà nằm bao quanh TP. Hà Tĩnh và là địa bàn thực hiện nhiều dự án phát triển KT-XH; số lượng người qua lại rất lớn. (Ảnh Thúy Quỳnh)

Huyện Thạch Hà nằm bao quanh TP. Hà Tĩnh và là địa bàn thực hiện nhiều dự án phát triển KT-XH; do đó, có số lượng người qua lại rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Để phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Thạch Hà tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội về các thủ đoạn của các loại tội phạm vào dịp tết để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an chính quy các xã, thị trấn tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục, rà soát nắm bắt đối tượng có biểu hiện vi phạm để giáo dục đấu tranh. Kịp thời thu thập thông tin, nắm bắt phương thức hoạt động của các loại tội phạm, lập danh sách đối tượng nổi cộm, cá biệt để có phương án theo dõi, xử lý phù hợp.

Thôn Yên Nghĩa (xã Lưu Vĩnh Sơn) là thôn đầu tiên của Hà Tĩnh vừa hoàn thành lắp đặt 8 camera an ninh trị giá 60 triệu đồng (Ảnh: Thu Phương)

Việc huy động quần chúng tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Hiện, mô hình “Camera an ninh” tại 22 xã, thị trấn đang tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả với 336 mắt camera; trung tâm giám sát an ninh với 27 mắt camera. Các xã, thị trấn thành lập nhóm zalo tương tác giữa công an khu vực và người dân để nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin về ANTT.

Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Phòng Tư pháp huyện tổ chức ký cam kết phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo...

Đặc biệt, dự báo các tội phạm liên quan đến pháo nổ gia tăng vào dịp tết, Công an huyện đã tổ chức 70 cuộc tuyên truyền; in 45 đĩa CD; dán pano, áp phích nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về pháo. Phối hợp với ngành Giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo tại các trường học, cơ quan đơn vị, tổ dân phố.

Thùy Dương