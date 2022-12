Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng bị bắt giữ

Mua gần 4 gam heroin về chưa kịp sử dụng, 2 đối tượng bị lực lượng công an ở Hà Tĩnh bắt quả tang về tội tàng trái phép chất ma túy.

Đầu giờ chiều 1/12, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Tĩnh tổ chức theo dõi đối tượng Phan Trần Đại Dương (SN 1984, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị lực lượng công an bắt giữ

Khi đối tượng Dương vừa đi đến khu vực ngõ 2, đường 26/3 (thuộc tổ dân phố 1, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) thì lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trong người có 2,282 gam heroin.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lê Thị Giang (SN 1990, trú tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn), là đồng phạm với Dương, cũng đang tàng trữ trái phép 1,713 gam heroin.

Hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên được mua về để sử dụng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hữu Trung