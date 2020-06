Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ việc thực hiện tốt phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” ở Hà Tĩnh

Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Công an Hà Tĩnh triển khai sâu rộng với các nội dung, biện pháp, cách làm cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều biện pháp cụ thể gắn với khẩu hiệu hành động: “Vì sự bình yên và phát triển đi lên của tỉnh nhà, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thi đua làm nhiều việc tốt"; “Học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thi đua thực hiện 4 tốt, 2 không” (tư tưởng chính trị tốt; đạo đức, phẩm chất tốt; tham mưu phục vụ tốt; công tác chiến đấu tốt và không sách nhiễu, phiền hà; không vi phạm kỷ luật, điều lệnh).

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy đá (ngày 6/2/2020).

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an Hà Tĩnh được gắn chặt chẽ với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Lực lượng công an tăng cường bám địa bàn, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở.

Trong 5 năm qua (2015-2020), trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng an ninh đã phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá, gây rối ANTT của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong Nhân dân, tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19... không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ xẩy ra.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán pháo, thu giữ nhiều vũ khí nóng

Lực lượng Cảnh sát 113 tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trong các dịp lễ (ảnh trái). Lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn (ảnh phải)

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ bị bắt giữ (tháng 9/2019)

Công an Hà Tĩnh cũng đã điều tra khám phá 2.047 vụ/2.721 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 79%), trong đó, các vụ trọng án đạt tỷ lệ 95,6% (108/113 vụ). Kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 2.110 vụ/4.222 bị can; triệt xóa 367 ổ nhóm, hơn 1.200 đối tượng có hành vi cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; 353 vụ/611 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt vận động 316 đối tượng truy nã ra đầu thú... Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xẩy ra oan sai, sót - lọt tội phạm, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Ích Hậu (Lộc Hà).

Đặc biệt, ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an tỉnh đã nhanh chóng điều động, bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn theo đúng kế hoạch đề ra. Lực lượng công an chính quy về cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững ANTT trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng Ban chuyên án Công an Hà Tĩnh phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến 3.000 tỷ đồng (tháng 9/2019).

5 năm qua, đã có 61 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công các hạng; 5 tập thể, 12 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Công an Hà Tĩnh 4 năm liền được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 312 tập thể, 876 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và điện biểu dương.

Đoàn viên thanh niên Công an TP Hà Tĩnh hỗ trợ xã Thạch Bình xóa bỏ vườn tạp

... và tích cực giúp người dân gặt lúa chạy lũ

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua một cách sôi nổi và sâu rộng hơn; đảm bảo sát với tình hình thực tế của từng lực lượng, đơn vị, tạo động lực mới thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các hoạt động khác của lực lượng công an.

Các chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh tư liệu

Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020 do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại huyện Kỳ Anh (ngày 23/5/2020).

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, nhà trường... nhằm xây dựng lực lượng này thực sự là đội quân nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa... nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy tốt hơn vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy, chỉ huy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị để làm gương cho cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo. Trước mắt, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Võ Trọng Hải

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh