Thạch Hà cần chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp

Song hành với nhiệm vụ liên quan tới các bước của bầu cử, Tiểu ban bảo vệ ANTT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chủ động bố trí lực lượng tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 13/5, Đoàn kiểm tra số 3 của Tiểu ban Bảo vệ An ninh trật tự tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc về công tác đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở huyện Thạch Hà.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa chủ trì cuộc làm việc.

Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, công tác bầu cử ở huyện Thạch Hà được thực hiện đúng theo pháp luật, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch chung của tỉnh. Trên địa bàn Thạch Hà có 4 ứng cử viên ĐBQH, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 55 ứng cử viên HĐND huyện, 917 ứng cử viên HĐND cấp xã với 135 điểm bầu cử.

Đến thời điểm hiện tại, Thạch Hà có 119.859 cử tri; danh sách cử tri được niêm yết, công khai theo quy định; các xã, thị trấn đã hoàn thành xong việc niêm yết lý lịch trích nganh của các ứng cử viên.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong – Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Sót: Đồn đã tăng cường công tác tuyên truyền đến với các ngư dân đánh bắt xa bờ về thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri để họ tham gia bỏ phiếu trong ngày hội bầu cử.

Thời gian qua, Tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) huyện với các lực lượng nòng cốt là công an, quân sự, biên phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa: Sau 3 vòng hiệp thương, huyện Thạch Hà đã giới thiệu 55 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 917 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn. Hiện tại, chưa xảy ra đơn thư liên quan đến việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu bầu trên địa bàn.

Song hành với các nhiệm vụ liên quan tới các bước của bầu cử, Tiểu ban bảo vệ ANTT huyện Thạch Hà cũng đã chủ động bố trí lực lượng tham gia tích cực, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo đảm bảo toàn sức khỏe cho Nhân dân, ổn định tình hình tư tưởng cho Nhân dân trước ngày hội bầu cử.

Kết luận cuộc làm việc, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ rõ, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phục vụ bầu cử, Tiểu ban bảo vệ ANTT huyện Thạch Hà cần chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, nhất là hoạt động của các đối tượng chống đối, để tham mưu xử lý, triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận cuộc làm việc.

Xây dựng phương án phân công lực lượng đảm bảo an toàn tại các điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày hội bầu cử. Phối hợp với các lực lượng đảm bảo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng và tại các điểm bỏ phiếu.

Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thúy Quỳnh