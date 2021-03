Thanh niên cách ly y tế tại Kỳ Anh tử vong nghi do rơi từ tầng 2

Thông tin được ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh, Trưởng Khung cách ly của tỉnh tại khu ký túc xá Mitracco (phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận.

Sau khi xảy ra sự việc công dân đang cách ly y tế tại Khu ký túc xá Mitracco bị tử vong, Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định: Nguyên nhân công dân Lương Xáy Nhân (SN 1997, quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) tử vong là do đa chấn thương nội tạng, nghi rơi từ lan can tầng 2 khu nhà A8 xuống sân. Hiện, cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục thu thập các tài liệu để có cơ sở kết luận vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/3/2021.

Theo đó, vào khoảng 20h20 ngày 18/3/2021, lực lượng chức năng nhận được tin báo anh Lương Xáy Nhân nằm bất tỉnh dưới sân nhà A8 trong Khu cách ly Mitraco. Sau khi tiếp nhận thông tin, Khung cách ly tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tại đây, các bác sỹ thăm khám và xác định bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.

Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Khung cách ly tập trung Mitraco cho biết: “Hiện nay, UBND thị xã đã làm việc với gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các điều kiện cần thiết và cùng với gia đình làm các thủ tục bàn giao thi thể để mai táng theo phong tục địa phương”.

Công dân Lương Xáy Nhân nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vào tối 17/3/2021

Trước đó, vào lúc 19h45 ngày 17/3/2021, Khung cách ly của tỉnh tại khu ký túc xá Mitraco thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh tiếp nhận 21 công dân nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu treo về cách ly, trong đó, có công dân Lương Xáy Nhân. Sau khi được bàn giao, khung cách ly đã tiến hành đầy đủ quy trình tổ chức tiếp nhận, đưa về các phòng cách ly và theo dõi y tế chặt chẽ theo quy định.

Thu Trang