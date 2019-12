Thay tên đổi họ, giả danh kế toán trưởng Vinmart Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng

Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Lại Thị Mận (SN 1992, trú tại thôn Hương Xá, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) về hành vi giả danh kế toán trưởng Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh để lừa xin việc cho người khác, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Đối tượng Lại Thị Mận tại cơ quan điều tra.

Thiếu tá Bùi Quang Dũng - Đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Lúc đầu đối tượng Mận quanh co, chối bỏ mọi hành vi của mình. Thế nhưng, khi cơ quan điều tra đưa ra nhiều chứng cứ xác đáng, thì đối tượng đã khai nhận: Do cần tiền trả số nợ lớn nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết, vào đầu năm 2019, anh Bùi Đình P. (SN 1992, trú huyện Can Lộc – Hà Tĩnh) quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu là Nguyễn Thùy Trang – Kế toán trưởng của siêu thị Vinmart Hà Tĩnh và nói rằng mình có thể xin cho anh P. vào làm việc ở vị trí kế toán thu chi trong phòng tài chính của siêu thị với số tiền “chạy việc” là 30 triệu đồng.

Do chưa có việc làm ổn định, nên anh P. tin tưởng tuyệt đối người phụ nữ mới quen. Biết “cá đã cắn câu”, trong gần 1 năm qua, đối tượng lấy tên Thùy Trang liên tục đưa ra những lý do khác nhau lừa anh P. chuyển tiền cho mình tổng cộng 19 lần, mỗi lần chuyển tiền ít nhất là 10 triệu đồng, nhiều nhất là 30 triệu đồng, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Số tiền được lực lượng chức năng truy thu từ đối tượng Mận.

Để nạn nhân thêm phần tin tưởng hơn, đối tượng Trang nhờ một người tên Thư ở TP Hà Nội gọi điện cho anh P. giới thiệu là tổng nhân sự của Tập đoàn Vin Group, thông báo rằng anh P. đã có mã kiểm tra tay nghề.

Một thời gian sau, Trang đưa cho anh P. một số điện thoại và nói rằng đây là số của Giám đốc Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh, để mỗi lần yêu cầu chuyển tiền đều thông qua số điện thoại của vị “giám đốc” ảo này.

Qua quá nhiều lần chuyển tiền nhưng không được nhận vào làm việc, anh Bùi Đình P. đến trình báo báo với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng điều tra Công an TP Hà Tĩnh ngay lập tức xác minh người có tên là Nguyễn Thùy Trang với chức danh kế toán trưởng Siêu thị Vinmart thì phát hiện người này hoàn toàn không phải là đối tượng tiếp cận anh Bùi Đình P.

Đồng thời, xác định được đối tượng lừa đảo anh P. là Lại Thị Mận (SN 1992, trú tại thôn Hương Xá, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh).

Qua thông tin khai nhận ban đầu, Mận còn lừa đảo thêm một số người khác.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để xử lý đối tượng Lại Thị Mận theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Tấn