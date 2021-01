Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động rơi thang cuốn

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thành (Yên Thành, Nghệ An), cho biết hai nạn nhân người địa phương tử vong, nâng số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động rơi thang cuốn là 3 người.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn lao động rơi thang cuốn vào chiều 2/1 khiến 11 công nhân thương vong tại Nghệ An, sáng 3/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thanh Hùng cho biết, hai nạn nhân người địa phương bị thương nặng trong vụ tai nạn lao động trên đã tử vong .

Tổng số nạn nhân tử vong trong vụ việc trên là 3 người.

Ba nạn nhân tử vong gồm Đặng Minh Cung (sinh năm 1958), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Trần Công Hiếu (sinh năm 1977) và Phạm Đức Phượng (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân tử vong là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Liên quan đến vụ việc, tối 2/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bùi Đình Long cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long mong muốn các nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm bình phục sức khỏe.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Y tế và các bệnh viện dồn toàn lực để cứu chữa các công nhân bị nạn, hạn chế thấp nhất thương vong; Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 2/1, tại công trường thi công Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh (Nghệ An), đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Các công nhân đi thang cuốn (dùng vận chuyển vật liệu xây dựng và công nhân) của công trình để làm việc trên tầng cao của tòa nhà. Khi thang cuốn lên đến tầng 8 thì bất ngờ bị đứt dây cáp, rơi xuống đất.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các công nhân bị thương đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Hiện y, bác sỹ các bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho các công nhân bị nạn.

Theo TTXVN/Vietnam+