Thí sinh Hà Tĩnh cùng giành giải ba tuần 2 cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông

Câu hỏi cuộc thi tuần 3 (từ 21 - 28/9/2020): Câu 1: Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điểu khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi “không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn” bị phạt tiền ở mức nào? A. 100.000 đồng đến 200.000 đồng B. 200.000 đồng đến 300.000 đồng C. 300.000 đồng đến 400.000 đồng D. 400.000 đồng đến 500.000 đồng Câu 2: Ngay sau khi uống rượu, bia có được phép lái xe mô tô, ô tô, máy kéo hay không? A. Không được phép. B. Chỉ được lái ở tốc độ chậm và quãng đường ngắn. C. Chỉ được lái nếu trong cơ thể có nồng độ cồn thấp. Câu 3: Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không? A. Bị nghiêm cấm tuỳ từng trường hợp. B. Không bị nghiêm cấm. C. Bị nghiêm cấm. Câu 4: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo hoặc đẩy các phương tiện khác khi tham gia giao thông không? A. Được phép. B. Nếu phương tiện được kéo, đẩy có khối lượng nhỏ hơn phương tiện của mình. C. Tuỳ trường hợp. D. Không được phép. Câu 5: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau? A. Biển 1 và 2. B. Biển 1 và 3. C. Biển 2 và 3. D. Cả ba biển. Câu 6: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều? A. Biển 1. B. Biển 1 và 3. C. Biển 2 và 3. D. Cả ba biển. Câu 7: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước? A. Mô tô. B. Xe con. Câu 8: Khi hai phương tiện thủy nội địa đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc nào dưới đây? A. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ. B. Mọi phương tiện phải tránh bè. C. Phương tiện có động cơ nào nhìn thấy phương tiện có động cơ khác bên mạn phải của mình thì phải tránh và nhường đường cho phương tiện đó. D. Cả 3 đáp án trên. Câu 9: Theo Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi nào dưới đây sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng? A. Hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử trên tàu bay. B. Sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép. C. Làm hư hỏng trang bị, thiết bị của tàu bay. D. Tất cả các hành vi trên. Câu 10: “Bài ca giao thông vận tải” do nhạc sỹ nào sáng tác? A. Nhạc sỹ Hoàng Việt B. Nhạc sỹ Hoàng Vân C. Nhạc sỹ Hoàng Hà D. Nhạc sỹ Hoàng Hiệp