Thiếu tiên tiêu xài, đi xe máy từ Vinh sang Nghi Xuân cướp giật tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Cường (SN 1990, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Như Cường tại cơ quan điều tra

Ngày 17/12, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của chị Lê Thị Hoa (SN 1993, trú tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) với nội dung: Vào khoảng 11h30’ ngày 16/12, sau khi đi làm về, chị Hoa bị một nam thanh niên đi xe máy giật chiếc điện thoại Iphone 6 Plus rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét, lập danh sách các đối tượng nghi vấn. Đến tối ngày 17/12, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Như Cường (SN 1990, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) là đối tượng có đặc điểm nhận dạng và sử dụng phương tiện giống với mô tả của bị hại; đồng thời, triển khai phương án truy bắt đối tượng khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng Cường đã điều khiển xe máy từ TP Vinh sang huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để cướp giật tài sản.

Sau đó, đối tượng Cường đã mang chiếc điện thoại cướp được đi thế chấp tại một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn TP.Vinh để lấy 1,2 triệu đồng dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Đáng chú ý, Nguyễn Như Cường là đối tượng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Đức Đồng