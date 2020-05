Thợ cơ khí ở Hà Tĩnh “khoắng” máy hàn, máy cắt của ông chủ

Viện KSND huyện Can Lộc hôm nay (14/5) ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Đức Kiên (SN 1993, trú tại thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tôn Đức Kiên cùng tang vật tại cơ quan công an

Được nghỉ làm theo chủ trương giãn cách xã hội tại xưởng cơ khí nhôm kính của anh Nguyễn Văn Thân (SN 1977, ở thôn Hạ Vàng, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc), Tôn Đức Kiên biết biết ở nơi mình làm việc có nhiều tài sản là máy móc có giá trị, nếu đến lấy trộm được đưa đi bán sẽ có tiền tiêu.

Nghĩ là làm, khoảng 23h ngày 30/4/2020, Tôn Đức Kiên lén lút đột nhập vào xưởng cơ khí nhôm kính của anh Thân lấy trộm 1 máy hàn tích và 1 máy cắt bàn (có trị giá 3.000.000 đồng) rồi đưa về cất dấu ở trong sập của gia đình.

Tang vật là một chiếc máy cắt bàn và máy cắt điện

Sau khi nạn nhân trình báo mất tài sản, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng điều tra và làm rõ chính Tôn Đức Kiên là người gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, Tôn Đức Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Lâm