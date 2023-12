Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp tết

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ông giao Bộ Công an và Bộ GTVT là 2 cơ quan chủ chốt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024.

Theo nhận định, lượng người đi lại sẽ tăng mạnh trong dịp Tết và lễ hội xuân, cần phòng ngừa nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra nồng độ cồn tối 14/4 tại Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức (Ảnh: Tâm Linh).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, đi vào làn dừng khẩn cấp...

Lực lượng công an cần ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định... phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa dịp lễ tết, chú trọng đối với sân bay Tân Sân Nhất và Nội Bài; giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

“Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định”, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu.

Trong dịp Tết, Bộ GTVT được giao đảm bảo hệ thống hạ tầng đường sá an toàn, bổ sung biển báo, thiết bị phản quang... bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng vận hành thông suốt.

Đối với các dự án đang triển khai, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại (hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán).

Theo Dân trí