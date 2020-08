Tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an Hà Tĩnh tiếp tục nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề ANTT.

Chiều 24/8, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả nổi bật của Công an Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2020 và kết quả bước đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Theo đó, những tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác Công an, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả hoạt động của Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Công tác phòng chống tội phạm được tập trung và triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm, tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn, nhất là trên tuyến biên giới; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ 87,3% trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện đợt cao điểm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, từ ngày 15/7/2020 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 63 vụ/112 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ 3 ổ nhóm/20 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 9 ổ nhóm/17 đối tượng trộm cắp tài sản; 5 ổ nhóm/13 đối tượng cố ý gây thương tích.

Phát hiện bắt giữ 31 vụ/43 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 36 vụ/90 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,6g heroin, 1kg ketamine, hơn 143g ma túy và 14390 viên ma túy tổng hợp…

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành: Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả của lực lượng Công an Hà Tĩnh đạt được trong những tháng đầu năm 2020 và những kết quả bước đầu trong đợt cao điểm, tấn công truy quét các loại tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu, Công an Hà Tĩnh tiếp tục nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề phức tạp về ANTT; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, kịp thời đề xuất xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm ANTT, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Thứ Trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS Công an Hà Tĩnh

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả phương châm hành động “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định cán bộ, tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện.

Văn Hùng – Anh Cường