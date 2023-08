Tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở TX Hồng Lĩnh

Tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) đạt danh hiệu tổ dân phố đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào thành tích chung của trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Chiều 4/8, tại tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của TX Hồng Lĩnh. Dự ngày hội có Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh.

Tổ dân phố (TDP) 9, phường Bắc Hồng có 320 hộ với hơn 4.500 nhân khẩu. Năm 2023, TDP 9 tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Phong trào 5 nhất về ANTT”; thực hiện tốt đề án “Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quản lý người thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về ANTT”.

Toàn tổ có 320 hộ (đạt 100%) tham gia ký cam kết xây dựng gia đình an toàn về an ninh trật tự, thực hiện phong trào 3 không (Không ma túy, không cờ bạc, không vi phạm an toàn giao thông).

Phong trào tự quản đảm bảo an ninh trật tự xã hội được duy trì, bảo vệ dân phố hoạt động có hiệu quả; trong năm 2022, người dân trên địa bàn đã cung cấp cho cơ quan công an 12 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an xử lý 4 vụ việc, bắt, xử lý 2 đối tượng vi phạm; tổ chức hòa giải 4 vụ việc ở cơ sở không để mâu thuẫn phức tạp kéo dài, các tổ chức đoàn thể đã phân công thành viên, hội viên cụ thể quản lý, giáo dục, giúp đỡ 4 đối tượng tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

Ông Trần Hữu Lộc - Tổ trưởng TDP 9 báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Trong năm 2022, TDP 9 có 309 hộ, (đạt 99,6%) gia đình đạt gia đình văn hóa; 309 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình an toàn về an ninh trật tự (đạt 99,6); TDP 9 đạt tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào thành tích chung của phường Bắc Hồng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, TDP 9 tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đi vào chiều sâu có kết quả, phấn đấu giữ vững và ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; tập trung công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tự giác chấp hành pháp luật các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, hương ước của TDP, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP 9

Ghi nhận những thành tích đạt được, Giám đốc Công tỉnh Hà Tĩnh đã tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 cho cán bộ và nhân dân TDP 9; Công an TX Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 của phường Bắc Hồng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể TDP 9

Đại diện lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Dịp này, Công an TX Hồng Lĩnh tặng 40 bình chữa cháy cho 40 hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình gặp khó khăn trên địa bàn phường Bắc Hồng

Nam Giang