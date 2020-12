Tội phạm qua mạng lộng hành, Công an Đức Thọ tăng cường ngăn ngừa

Trước tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng hoạt tinh vi, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn.

Công an huyện Đức Thọ làm việc với lãnh đạo Ngân hàng LienvietPostBank hướng dẫn nhận diện nghi vấn các ngăn chặn, hạn chế các đối tượng lừa đảo qua mạng

Vừa qua, Công an huyện Đức Thọ nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1975), thường trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ trình báo việc bị kẻ gian mạo danh facebook “Đào Dũng” của con trai Đào Tiến Dũng đang lao động tại Nhật Bản nhắn tin vào facebook của chị Thủy nhờ chuyển tiền. Nội dung: “Hiện, có bạn đang làm việc tại Nhật Bản muốn gửi tiền về cho người nhà ở Việt Nam nhưng do dịch bệnh không thể đi ra ngoài quy đổi được ngoại tệ nên muốn đưa ngoại tệ cho Dũng và nhờ chị Thủy chuyển khoản tiền VNĐ tương ứng cho người nhà ở Việt Nam.

Nhầm tưởng là con trai mình, chị Thủy đã chuyển số tiền 86 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng mà đối tượng giả danh cung cấp”. Khi con trai Đào Tiến Dũng liên lạc về gia đình thông báo facebook bị hack chị Thủy mới biết đã bị lừa.

Công an huyện Đức Thọ trực tiếp đến tận các ngân hàng trên địa bàn để tuyên truyền, dán các tờ rơi có nội dung phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng.

Trước đó, bà Định Thị M, thường trú tại xã Lâm Trung Thủy có con đang lao động tại Nhật Bản phản ánh: Vào trung tuần tháng 9/2020, bà nhận được tin nhắn từ facebook của một đối tượng tự xưng là bạn cùng làm việc với con bà M, thông báo con bà vừa bị Công an Nhật Bản bắt vì tội trốn ra ngoài làm việc. Nếu muốn cứu con khỏi bị trục xuất về nước, gia đình phải chuyển ngay số tiền 50 triệu vào số tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.

Không chỉ gửi tin nhắn, đối tượng còn gửi cả hình ảnh Công an Nhật Bản đang áp giải một người Việt mà theo đối tượng thông tin cho gia đình bà M thì đó là con trai bà. Quá hoảng sợ bà M đã bảo chồng chở bà đến Ngân hàng NN&PTNT huyện Đức Thọ để chuyển gấp số tiền 50 triệu đồng cho đối tượng nói trên để cứu con.

Quá trình làm thủ tục chuyển tiền, thấy vẻ mặt của bà M lo lắng, nhân viên giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đức Thọ liền báo với lãnh đạo đơn vị. Tìm hiểu nguyên nhân, bà M kể lại đầu đuôi sự việc như đã nêu trên. Thấy có nhiều điểm nghi vấn, kiểm soát viên ngân hàng đã khuyên nhủ bà M dừng chuyển tiền và gọi điện cho con trai đang ở bên Nhật để xác minh sự việc. Đến tối cùng ngày, gia đình bà M đã liên lạc được với con trai ở Nhật và biết đó là một vụ lừa đảo.

Công an huyện Đức Thọ đã in ấn các tờ rơi có nội dung thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm dán tại các điểm giao dịch, trung tâm thương mại, những nơi tập trung đông người để tuyên truyền, cảnh báo

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng ngày càng tinh vi, Công an huyện Đức Thọ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo về các hoạt động lừa đảo qua mạng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống truyền thanh thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã trực tiếp làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh doanh có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trên địa bàn để thông báo chi tiết những chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo người dân.

Công an huyện Đức Thọ còn phối hợp với Công an các xã, thị trấn, thông qua các cuộc họp chi bộ, họp thôn tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền cho hàng ngàn người dân về các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Ngoài ra, Công an huyện Đức Thọ cũng đã trích hàng chục triệu đồng in ấn các tờ rơi có nội dung thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm thông qua các dịch vụ ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đơn vị có chức năng chuyển tiền qua mạng, để dán tại các quầy dao dịch của ngân hàng, nơi thường tập trung đông người nhằm tuyên truyền trực quan một cách có hiệu quả nhất.

Các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Đức Thọ đã phối hợp rất tốt với Công an huyện trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng

Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: Trong thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi như: giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... thông báo đến chủ thuê bao điện thoại đang có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra, đe dọa yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn lập tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo...) hoặc chiếm quyền quản trị (hack) tài khoản của bị hại rồi nhắn tin, lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền cho đối tượng sau đó chiếm đoạt.

