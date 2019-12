Tóm gọn gã công nhân 2 tháng trộm 7 chiếc xe máy ở KKT Vũng Áng

Được biết từ đầu năm đến nay, Công an TX Kỳ Anh đã phá thành công 36 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 57 đối tượng, khởi tố 14 vụ và 25 bị can. Trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh nhấn mạnh: "Trong tháng cao điểm giáp tết, các đối tượng trộm cắp hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn mới. Khi tiến hành trộm cắp tài sản xong, chúng thay đổi hình dạng xe, tháo yếm, cà mất số khung, số máy. Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, bà con nhân dân trên địa bàn cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chú ý bảo vệ tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở làm thiệt hại đến kinh tế của gia đình”.