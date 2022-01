TP Hà Tĩnh: Phá đường dây lô đề giao dịch hơn 350 triệu đồng mỗi ngày

Công an TP Hà Tĩnh huy động gần 50 cán bộ, chiến sỹ tấn công đồng loạt tại 14 tụ điểm, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đường dây lô đề quy mô lớn trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ, triệu tập đấu tranh với 14 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Tĩnh xác định trên địa bàn có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn. Nhận định được quy mô và tính chất phức tạp của đường dây, Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá.

Qua thu thập thông tin tài liệu được biết, các đối tượng trong đường dây lô đề này chủ yếu là nữ giới, hành nghề lao động tự do. Thông thường các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề tại nhà riêng có gia cố nhiều lớp cửa và khoá chắc chắn. Đồng thời, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng không trực tiếp tiến hành giao dịch với người lạ và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, do đó gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình đấu tranh, bắt giữ.

Bằng sự quyết tâm và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, sau thời gian hơn 6 tháng kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/12/2021, Công an TP Hà Tĩnh huy động gần 50 cán bộ, chiến sỹ tấn công đồng loạt tại 14 tụ điểm trên khắp địa bàn các phường Tân Giang, Thạch Quý, Bắc Hà, Trần Phú, xã Thạch Hạ, xã Thạch Hưng (TP. Hà Tĩnh) và xã Cẩm Quan, thị trấn Cẩm Xuyên.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Đặng Thị Lan

Bước đầu cơ quan công an xác định 14 đối tượng có liên quan đến đường dây gồm: Đặng Thị Lan (SN 1964), trú tại P. Trần Phú; Nguyễn Thị Lan (SN 1983), Trương Thị Vinh (SN 1972), Võ Thị Liên (SN 1989), Trịnh Văn Ninh (SN 1986), cùng trú tại P. Tân Giang; Hồ Thị Sương (SN 1994), Trần Thị Cúc (SN 1981), Trần Thị Thủy (SN 1975), đều trú tại P. Thạch Quý; Trần Thị Tuyết Như (SN 1994), trú tại P. Bắc Hà; Nguyễn Thị Hòa (SN 1980), trú tại thôn Minh Tiến, xã Thạch Hạ; Hoàng Thị Hợi (SN 1971), trú tại xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh; Trần Sao Băng (SN 1972), trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, Nguyễn Thị Lý (SN 1988), trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 điện thoại di động và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

...và đối tượng Nguyễn Thị Lan

Qua đấu tranh cho thấy, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề có mức giao dịch tiền hàng ngày lớn và liên quan đến nhiều địa bàn trong tỉnh do đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1983) trú tại P. Tân Giang và Đặng Thị Lan (SN 1964), trú tại P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh cầm đầu.

Bước đầu cơ quan công an xác định đường dây lô đề trên đã hoạt động gần một năm nay, gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp. Hằng ngày đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua Zalo, Facebook và tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Thị Lan và Đặng Thị Lan để những đối tượng này tính toán tiền thắng - thua. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây được xác định là đông và từ nhiều địa bàn, trung bình mỗi ngày giao dịch với số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý