Trả lại hơn 46 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

Nhận được 46,1 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình, chị Nguyễn Thị Hoài (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã trình báo lực lượng công an, tìm người trả lại.

Chị Nguyễn Thị Hoài trao trả lại số tiền mà anh Hồ Sỹ Chiến đã chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Ngày 29/12/2023, chị Nguyễn Thị Hoài (trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc) bất ngờ nhận được số tiền 46,1 triệu đồng trong tài khoản của mình. Nghi ngờ người khác chuyển nhầm, chị Hoài đến Công an huyện Can Lộc trình báo, nhờ tìm chủ nhân chuyển nhầm tiền để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh Hồ Sỹ Chiến (SN 1976) trú tại khối 8, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai - Nghệ An).

Chiều 1/1/2024, trước sự chứng kiến của Công an huyện Can Lộc, chị Nguyễn Thị Hoài đã trả lại số tiền 46,1 triệu đồng cho anh Hồ Sỹ Chiến.

Anh Đức