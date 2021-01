Trấn áp các loại tội phạm, phục vụ Nhân dân Lộc Hà vui tết đón xuân

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xử lý những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở… là những nội dung chính trong đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Chiều 31/12, huyện Lộc Hà tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Vào dịp cuối năm và trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm luật lệ giao thông… sẽ diễn biến phức tạp. Để giữ vững sự bình yên trên địa bàn, huyện Lộc Hà tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian từ nay đến ngày 15/3/2021.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát lệnh mở đợt ra quân cao điểm và giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, lực lượng, địa phương

Theo đó, đợt ra quân sẽ tập trung ra quân đồng loạt tấn công trấn áp mạnh mẽ, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; giải tỏa hành lang ATGT, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật lệ ATGT; xây dựng kế hoạch cụ thể, trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng trong mọi tình huống.

Biểu diễn võ thuật gắn với xử lý các tình huống giả định về an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ.

Đặc biệt, trong dịp này, lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung ra quân, bám sát địa bàn để ngăn chặn tình trạng đánh bạc, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng; nổ pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Diễu hành biểu dương lực lượng trên các trục đường chính

Ngoài ra, tất cả các địa phương, đơn vị, lực lượng trên địa bàn đều phải phối hợp, vào cuộc tích cực bằng những kế hoạch sát đúng, nhất là lực lượng quân sự, biên phòng, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể... tạo sức mạnh tổng hợp trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông để Nhân dân dân vui tết đón xuân trong bình yên, hạnh phúc.

Để đợt ra quân cao điểm đạt kết quả tốt, 1 tháng qua, Công an huyện Lộc Hà đã “khởi động” chiến dịch tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, công an huyện đã triệu tập, răn đe 25 đối tượng hình sự, 20 đối tượng nghiện ma túy; phối hợp điều tra làm rõ 1 vụ giết người; khám phá nhanh 1 vụ hiếp dâm; bắt 4 vụ/4 đối tượng trộm cắp tài sản; bắt 1 vụ/1 đối tượng buôn bán ma túy, 8 vụ/23 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 2 vụ/4 đối tượng chế tạo pháo…

Tiến Dũng