Tràn lan tình trạng phụ huynh Hà Tĩnh không đội mũ bảo hiểm cho con

Trung bình mỗi năm ở nước ta có gần 2.000 trẻ em chết vì TNGT, chiếm 24 đến 26% số trẻ em chết do tai nạn, thương tích. Trong đó, gần 50% các trường hợp nạn nhân TNGT bị chấn thương sọ não do không đội MBH, tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi chiếm 13,4% số ca chấn thương sọ não do TNGT.