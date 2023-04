Triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện việc đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chiều 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, quý I năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng, tạo áp lực lớn đối với công tác bảo đảm ATGT. Tuy vậy, tình hình trật tự ATGT trong quý I năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

3 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 428 vụ, giảm 258 người chết, giảm 148 người bị thương.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 750.105 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 1.364 tỷ đồng, tước 139.000 GPLX, tạm giữ 224.957 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2022, xử lý giảm 102.963 trường hợp, tiền phạt tăng 535 tỷ đồng.

Công an các cấp đã khởi tố 1.134 vụ, 1.332 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND truy tố 1.118 vụ, 1.186 bị can và TAND các cấp đã xét 1.163 vụ, 1.211 bị cáo.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các địa phương.

Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2023 đối với hệ thống quốc lộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không và giao các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định nhằm quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên cả 5 lĩnh vực.

Trong quý I năm 2023, số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Công ty CP Tập đoàn Cienco4) tiến hành sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 tuyến tránh TX Hồng Lĩnh đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Để có được những kết quả tích cực đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao và sự vào cuộc nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Vụ TNGT xảy ra lúc 6h30’ ngày 3/3 trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê giữa xe đầu kéo với xe máy khiến 1 người tử vong.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm…

Nút giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường huyện 102 và đường Sông Cày đoạn qua phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh từng là điểm đen TNGT đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương đã tham gia ý kiến thảo luận nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế gây nên các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trong; đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; yêu cầu các địa phương có TNGT tăng trong quý I có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm TNGT trong quý II và cả năm 2023.

Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện.

Bộ GTVT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT; tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh.

Bộ Công an tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng và chỉ đạo triển khai chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác bảo đảm trật tự ATGT ngay sau khi ban hành; tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, trong đó tiếp tục chú trọng vào các chuyên đề xử lý các vi phạm có nguy cơ trực tiếp, cũng như tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến TNGT...

Trong quý I năm 2023, công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn Hà Tĩnh đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền địa phương các cấp. Trong quý I (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023), toàn tỉnh xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 6 vụ, tăng 5 người chết, giảm 6 người bị thương. Lực lượng chức năng toàn tỉnh lập biên bản 6.606 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 12,5 tỷ đồng; Sở GTVT lập 76 biên bản vi phạm về vận tải hành khách, hành lang ATGT, xử phạt số tiền 456 triệu đồng, tước có thời hạn 5 GPLX, 5 phù hiệu xe. Cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 25 vụ, 25 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, viện KSND cấp huyện đã truy tố 20 vụ, 20 bị can. Tòa án hai cấp đã kịp thời đưa ra xét xử 35 vụ, 35 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tuyên án phạt tù có thời hạn đối với 11 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 21 bị cáo, phạt tiền 3 bị cáo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh VGP.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện đảm bảo trật tự ATGT quý I năm 2023.

Với mục tiêu năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022 và ngăn chặn các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận, chỉ thị của Trung ương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hoá giao thông tới mọi người dân.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn giao thông, xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và hiệu lực của thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự ATGT, trong đó chú trọng các khâu như quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, tuần tra, kiểm soát.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, lái xe vượt quá thời gian quy định, không thắt dây bảo hiểm khi ngồi trên ô tô...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023.

Đánh giá tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu thành viên Ban ATGT tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra những địa phương có tình hình TNGT tăng để đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.

Các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện việc đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2023; đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; siết chặt công tác quản lý, phương tiện, người lái và đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT, kịp thời khắc phục sửa chữa hư hỏng kết cấu, tổ chức giao thông...

