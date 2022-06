Triệt xóa 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề ở Hà Tĩnh

Các bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, gồm: Lê Thị Thu Dung (SN 1991, trú tại TDP 8, phường Nam Hà); Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1997, trú tại TDP 1, phường Hà Huy Tập); Nguyễn Thị Hằng (SN 1977, trú tại TDP 1, phường Nam Hà); Trần Văn Đường (SN 1960, trú tại TDP 9, phường Trần Phú); Mai Thị Nga (SN 1971, trú tại TDP Linh Tiến, phường Thạch Linh); Nguyễn Thị Thu (SN 1968, trú tại TDP Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, Thạch Hà); Hà Thị Hoài (SN 1983, trú tại thôn Động Vực, xã An Hòa Thịnh); Lê Khánh Hòa (SN 1988, trú tại thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh); Lê Hồng Phong (SN 1995, trú tại thôn Đông Vực, xã An Hòa Thịnh); Phan Thị Ngân (SN 1977, trú tại thôn Bắc Hà, xã Tân Mỹ Hà); Nguyễn Đức Phong (SN 1964, trú tại thôn Bắc Hà, xã Tân Mỹ Hà); Phạm Thị Thưởng (SN 1987, thôn Bình Hoà, An Hoà Thịnh); Nguyễn Mộng Tuân (SN 1982, thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến); Đinh Xuân Tình (SN 1982, thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến); Lê Khánh Đức (SN 1978, thôn Cừa Quán, xã An Hoà Thịnh); Tống Trần Thạch (SN 1990, Thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến, Hương Sơn).